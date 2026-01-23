Festival de Ortigueira 2026
El Festival de Ortigueira saca sus posibles carteles para esta edición de 2026
La lista, que recibió más de 100 candidaturas, puede consultarse en la web oficial del evento o en la sede electrónica del Concello
Las personas que se hayan presentado al Concurso de Carteles del Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira ya pueden consultar si su propuesta ha sido una de las admitidas o desestimadas, entre las más de 100 candidaturas. Desde la organización comunican que la valoración y el fallo final se llevará a cabo en febrero.
La Unidad Gestora del Concurso de Carteles para este 2026 ya ha hecho pública la lista de participantes, que puede consultarse mediante un enlace localizable en la página web festivaldeortigueira.com/es/concurso-de-carteles y en la sede electrónica del Concello.
El Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira de este 2026 se celebrará del miércoles 8 al domingo 12 de julio.