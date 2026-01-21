Ortigueira demanda a Sanidade que implante el servicio de Hospitalización a Domicilio

Un momento del encuentro Concello

l Ayuntamiento de Ortigueira ha demandado a la Consellería de Sanidade la implantación del servicio de Hospitalización a Domicilio en el municipio. Lo hizo durante un encuentro del alcalde, Valentín Calvín, y el titular del departamento autonómico, Antonio Gómez Caamaño, en el que también tomó parte la concejala responsable del área, Ana Cartelle.

El Consistorio ortigueirés incide en que esta modalidad permite que determinados pacientes pueda recibir en su propia casa “una atención sanitaria equivalente a la hospitalaria, evitando ingresos innecesarios y favoreciendo una recuperación más cómoda y personalizada”. Así, el ejecutivo expone que el servicio contaría con un equipo específico integrado por un médico y dos enfermeras, que llevarían a cabo el seguimiento clínico, los tratamientos y la coordinación con el resto del sistema sanitario.

Otro de los asuntos abordados en la reunión entre Concello y Consellería fue la mejora de la operatividad del helipuerto de la localidad. En este sentido, desde el gobierno que dirige Calvín explican que, en la actualidad, las instalaciones permiten el funcionamiento solamente durante el día, planteando que pueda ampliarse la llegada y salida de helicópteros a las 24 horas.

Para ello, se prevé la firma de un convenio con Portos de Galicia, “que permita señalizar adecuadamente la instalación mediante balizas, posibilitando aterrizajes nocturnos y aumentando la capacidad de respuesta ante emergencias sanitarias en cualquier franja horaria”. La administración local demandó, asimismo, la dotación de una ambulancia medicalizada, “un recurso fundamental para garantizar una atención rápida y especializada”, expone el Concello, “especialmente en un territorio con una población dispersa”, añade.