Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ortigueira

Ortigueira blinda la seguridad del muro de San Roque con una ayuda de más de 300.000 euros

El Ayuntamiento y la Diputación de A Coruña firmaron este martes el acuerdo para cofinanciar las obras

Redacción
20/01/2026 19:37
Un momento de la firma del acuerdo entre ambas partes
Un momento de la firma del acuerdo entre ambas partes
Diputación
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara

La estabilidad estructural del muro de contención del parque de San Roque, en Ortigueira, está garantizada tras la firma este martes del convenio entre la Diputación y el Concello para financiar los trabajos, que supondrán también una mejora de la accesibilidad en la zona.

El presidente provincial, Valentín González Formoso, y el alcalde, Valentín Calvín, rubricaron el convenio, que se materializará en una aportación por parte del organismo de 309.899,10 euros de los 387.373,88 que supondrá la intervención (el 80% de la cuantía total, asumiendo el Consistorio el 20% restante con cargo a las arcas municipales).

Así las cosas, la actuación parte de la necesidad de dar una respuesta urgente a las graves patologías detectadas en el muro que sostiene la plaza, ubicado en la calle Manuel Sandomingo. La acumulación de agua de lluvia en el relleno interior provocó, explican desde la Diputación, una presión hidrostática que acabó por deformar la estructura, causando abombamientos y grietas severas, especialmente en su base. Esta situación obligó a apuntalar la zona preventivamente para evitar un colapso.

El muro del parque de San Roque, en Ortigueira, se reparará con ayuda de la Diputación

Más información

En concreto, los trabajos consistirán en la demolición total del muro actual y la excavación del terreno hasta alcanzar un sustrato firme. Posteriormente, se levantará uno nuevo de hormigón armado, que será recubierto con mampostería de granito, asegurando así la integración visual con el paisaje tradicional de la villa ortigueiresa.

Nuevos servicios

Más allá de la consolidación del terreno, la obra transformará la movilidad en la zona, creando nuevas conexiones entre la calle inferior y la plaza –mediante rampas accesibles y una escalera en voladizo–.

También se aprovechará esta obra para renovar el pavimento con granito silvestre, instalar una red moderna de evacuación de pluviales y mejorar el sistema de iluminación pública. Una vez culminada la intervención, el Consistorio se compromete a mantener el uso público de este espacio renovado durante un mínimo de diez años.

“Esta actuación permite dar resposta a un problema estrutural que afectaba á seguridade dun lugar emblemático da vila e que, ao mesmo tempo, supón unha oportunidade para mellorar a accedibilidade e a calidade urbana de todo o entorno”, indicó González Formoso.

Por su parte, el regidor Calvín agradeció la colaboración provincial para “sacar adelante una obra fundamental

para Ortigueira”.

0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Presentación premios Youtubeiras

Batida de récords na primeira edición que se celebra no teatro Jofre dos Premios Youtubeiras+
Redacción
La concejala naronesa María Lorenzo

Narón impulsa desde febrero dos nuevos programas de la Escola de Benestar
Redacción
protesta propietarios Fragas do Eume diante da Xunta

Los propietarios de terrenos en las Fragas urgen una reunión con Patrimonio Natural
Verónica Vázquez
Protesta de la plantilla en las puertas del consistorio

La plantilla municipal de Cariño saldrá a las calles el día 25 por la RPT
Verónica Vázquez