Ortigueira blinda la seguridad del muro de San Roque con una ayuda de más de 300.000 euros

Un momento de la firma del acuerdo entre ambas partes Diputación

La estabilidad estructural del muro de contención del parque de San Roque, en Ortigueira, está garantizada tras la firma este martes del convenio entre la Diputación y el Concello para financiar los trabajos, que supondrán también una mejora de la accesibilidad en la zona.

El presidente provincial, Valentín González Formoso, y el alcalde, Valentín Calvín, rubricaron el convenio, que se materializará en una aportación por parte del organismo de 309.899,10 euros de los 387.373,88 que supondrá la intervención (el 80% de la cuantía total, asumiendo el Consistorio el 20% restante con cargo a las arcas municipales).

Así las cosas, la actuación parte de la necesidad de dar una respuesta urgente a las graves patologías detectadas en el muro que sostiene la plaza, ubicado en la calle Manuel Sandomingo. La acumulación de agua de lluvia en el relleno interior provocó, explican desde la Diputación, una presión hidrostática que acabó por deformar la estructura, causando abombamientos y grietas severas, especialmente en su base. Esta situación obligó a apuntalar la zona preventivamente para evitar un colapso.

En concreto, los trabajos consistirán en la demolición total del muro actual y la excavación del terreno hasta alcanzar un sustrato firme. Posteriormente, se levantará uno nuevo de hormigón armado, que será recubierto con mampostería de granito, asegurando así la integración visual con el paisaje tradicional de la villa ortigueiresa.

Nuevos servicios

Más allá de la consolidación del terreno, la obra transformará la movilidad en la zona, creando nuevas conexiones entre la calle inferior y la plaza –mediante rampas accesibles y una escalera en voladizo–.

También se aprovechará esta obra para renovar el pavimento con granito silvestre, instalar una red moderna de evacuación de pluviales y mejorar el sistema de iluminación pública. Una vez culminada la intervención, el Consistorio se compromete a mantener el uso público de este espacio renovado durante un mínimo de diez años.

“Esta actuación permite dar resposta a un problema estrutural que afectaba á seguridade dun lugar emblemático da vila e que, ao mesmo tempo, supón unha oportunidade para mellorar a accedibilidade e a calidade urbana de todo o entorno”, indicó González Formoso.

Por su parte, el regidor Calvín agradeció la colaboración provincial para “sacar adelante una obra fundamental

para Ortigueira”.