Ortigueira

Ortigueira equipa con desfibriladores diferentes espacios y servicios públicos

El personal ha recibido formación específica para mejorar la respuesta ante casos de emergencia

Redacción
19/01/2026 19:30
Foto de familia en la entrega de los equipos DEA
Foto de familia en la entrega de los equipos DEA
Concello
El Ayuntamiento de Ortigueira completó este mes la entrega de varios equipos DEA –Desfibriladores Externos Automáticos– a diferentes espacios y servicios de titularidad municipal. El objetivo es, expone el ejecutivo, “mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia sanitaria”, reforzando al mismo tiempo la seguridad de la ciudadanía.

Así, estos nuevos dispositivos se han destinado al coche de la Policía Local, al Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES), a las oficinas del Concello –que prestan servicio, también, al Teatro da Beneficencia–, así como al departamento de Obras, “donde el desfibrilador quedará ubicado en la nave del polígono de Cuíña”, explica el gobierno ortigueirés.

Responsables municipales en el campo de fútbol de Meirás

Valdoviño se cardioprotege todavía más con un nuevo equipo DESA en el campo de fútbol de Meirás

Más información

De manera previa a la puesta en funcionamiento de estos equipos, el personal del Consistorio ha realizado un curso de formación para su correcto uso, “asegurando así una intervención eficaz y segura en caso de parada cardiorrespitaroria”, explican.

