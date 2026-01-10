Los plenos de Ortigueira y Valdoviño aprueban los destinos del POS Social

Pleno en el Concello de Valdoviño Cedida

El pleno del Concello de Ortigueira celebró el pasado viernes una sesión extraordinaria en la que dio luz verde, por unanimidad, a la adhesión del Concello al POS+ Adicional 2026 para gastos sociales extraordinarios. De esta forma, Ortigueira recibirá este año por parte de la Diputación 136.604,87 euros, que se destinarán a cubrir los costes derivados de la gestión y prestación de los servicios sociales.

Desde el gobierno local destacan que “esta aportación, como cada año, nos permitirá seguir prestando determinados servicios que nosotros creemos que son fundamentales para Ortigueira y las personas que más necesitan nuestra ayuda”. Afirman que, además, también se utilizará parte de ese dinero para prestar atención a las ayudas técnicas de las auxiliares para mejorar sus condiciones de trabajo, una propuesta que ha sido trasladada por este colectivo y a la que se dará así respuesta.

Además, en el pleno municipal también salió adelante la ocupación de montes propiedad del Concello para el desarrollo del proyecto del parque eólico Coriscada, promovido por la empresa Semosa.

También el Concello de Valdoviño aprobó esta misma semana el destino de los fondos que recibirá este municipio procedentes del POS+ Adicional y para los que este concello tiene asignados 80.147,72 euros, que irán destinados a sufragar programas municipales como el Plan Mellora de Formación para o Emprego, el servicio de asistencia jurídica y el de atención psicológica que ofrece gratuitamente el Concello de Valdoviño para residentes en el concello derivados de los servicios sociales.

La partida también permitirá minimizar la aportación que realiza la administración local al Servizo de Axuda a Domicilio, una competencia que no es municipal pero de la que también se hace cargo, así como cofinanciar el personal del departamento de Servizos Sociais, que se traduce en este caso en una persona administrativa.

Finalmente, el Concello reserva una partida de unos 3.600 euros para inversiones. Se trata, en este caso, de la ampliación de las ayudas técnicas disponibles en alquileres dirigidas a personas dependientes mediante la adquisición de una grúa y de una cama articulada, así como equipos informáticos.