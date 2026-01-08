Mi cuenta

Diario de Ferrol

Ortigueira

Ortigueira cerró 2025 con un periodo medio de pago de 10,08 días

El Concello remarca que el dato está "muy por debajo" del máximo exigido por ley

Redacción
08/01/2026 17:24
Casa consistorial ortigueiresa
Casa consistorial ortigueiresa
Daniel Alexandre
El Ayuntamiento de Ortigueira informó en los últimos días de que culminó el pasado ejercicio “alcanzando unas cifras económicas positivas que reflejan el esfuerzo realizado desde todas las áreas municipales”.

En este sentido, desde el Consistorio resaltan la “considerable” reducción del Periodo Medio de Pago (PMP), que pasó de los 71,98 días en el primer trimestre de 2025 a 10,08 al cierre del último.

Exteriores del centro sociocultural ortigueirés

Ortigueira renovará el centro social de San Adrián para mejorar su eficiencia energética

Más información

“Esta bajada de los plazos de pago fue uno de los objetivos que nos marcamos desde que entramos en el Concello”, aseguró el alcalde, Valentín Calvín, añadiendo que, “a pesar del voto en contra de la oposición al abono a proveedores que retrasó el proceso, poco a poco vamos cumpliendo” metas, aseveró.

Menor del máximo legal

El regidor explica que el PMP fue descendiendo a lo largo del pasado año, situándose en el segundo trimestre en los 60,01 días y, en el tercero, en 19,16. El Concello expone, asismismo, que los 10,08 días finales suponen “un dato que está muy por debajo del máximo exigido por ley, fijado en 30”.

Así las cosas, la Concejalía ortigueiresa de Hacienda agradece “la gran labor de los servicios de intervención y tesorería, que son fundamentales para lograr esta rebaja del PMP”, remarca.

