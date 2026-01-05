Mi cuenta

Ortigueira

Ortigueira renovará el centro social de San Adrián para mejorar su eficiencia energética

El inmueble presenta sistemas obsoletos y deficiencias de aislamiento que el Ayuntamiento busca solucionar

Verónica Vázquez
Verónica Vázquez
05/01/2026 16:46
Exteriores del centro sociocultural ortigueirés
Exteriores del centro sociocultural ortigueirés
Cedida
Ortigueira mejorará la eficiencia energética del centro sociocultural de San Adrián de Veiga. El ejecutivo local ha sacado a licitación las obras del proyecto, con un presupuesto de 95.351,24 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de dos meses, pudiendo presentar las empresas interesadas sus ofertas hasta el próximo jueves 15 de enero.

La intervención se enmarca dentro de las subvenciones para este tipo de actuaciones en edificios municipales, cofinanciadas por la Unión Europea a través del programa “Galicia Federa 2021-2027”.

Deficiencias actuales

El objetivo primordial de esta intervención es reducir el consumo de unas instalaciones que, tal y como figura en el pliego de prescripciones técnicas de la Plataforma de Contratación del Sector Público, presentan en la actualidad sistemas obsoletos y deficiencias en el aislamiento.

Así las cosas, los trabajos se llevarán a cabo teniendo en cuenta tres aspectos primordiales: la fachada del inmueble, su climatización y la apuesta por la energía fotovoltaica.

En el caso del primero, cabe señalar que el edificio padece graves problemas de humedad, que provocaron el desprendimiento de parte del acabado exterior. Con el fin de solucionarlo, se instalará un sistema de fachada ventilada que incluye una lámina impermeabilizante flexible, así como un aislamiento térmico –de lana mineral–. El acabado final se ejecutará con paneles de madera y cemento. Mientras, en cuanto al actual sistema de calefacción, que se basa en emisores eléctricos de alto consumo, se cambiará por otro más moderno VRF (Volumen de Refrigerante Variable).

Interior, en la actualidad, del centro social ortigueirés

Adiós al ruido: Ortigueira modernizará el centro social de la Alameda

Más información

Asimismo, para cubrir la demanda eléctrica de los nuevos equipos de climatización, se instalará un generador fotovoltaico en la cubierta del centro sociocultural. En concreto, serán 30 paneles solares de 430Wp (vatio pico) cada uno, con una potencia todal de 10kW. La estimación es que dicha planta de autoconsumo solar genere, anualmente, cerca de 14.498 kW/h.

Calificación energética

Con estos cambios, el local de San Adrián de Veiga pasará de tener una etiqueta energética C a una de tipo B, tanto en consumo de energía primaria como en emisiones.

Los cálculos técnicos sitúan el ahorro de energía en un 27% y la reducción de las emisiones de CO₂ en un 29%.

