Ortigueira incorporará a su plantilla a una persona inscrita en el Plan de Garantía Juvenil

Una mujer enrando en las dependencias municipales de Ortigueira Jorge Meis

El Ayuntamiento de Ortigueira ha anunciado el refuerzo de su departamento administrativo del área de Servizos Sociais por un periodo de nueve meses. Lo hará, explicó el ejecutivo local, a través de la contratación de una persona que esté inscrita en el Sistema Nacional de Garantí Juvenil.

Este aumento temporal de la plantilla será posible gracias a una subvención, recientemente concedida por la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración de la Xunta, por valor de 16.380,09 euros, a los que se sumarán otros 649,96 procedentes de las arcas municipales. “Esta incorporación redunda en una mejor prestación de los servicios sociales de la localidad”, explican desde el Concello que dirige Valentín Calvín, recordando que la subvención autonómica está cofinanciada al 60%, a su vez, por la Unión Europea.