Un motorista esquiva un jabalí y resulta herido al salir despedido en Ortigueira
Sucedió en la tarde de este martes y fue traslado al hospital de Ferrol
Un hombre que conducía una motocicleta ha resultado herido en la tarde de este martes en Ortigueira al precipitarse al suelo por tratar de esquivar a un jabalí que se le cruzó en el vial.
Según la información facilitada por el 112 Galicia, el suceso se produjo en torno a las 18.23 horas en la CG-1.3 a su paso por la parroquia ortegana de Ladrido, donde el motorista forzó una maniobra ante la presencia del animal.
Perdió el control y se precipitó a la calzada, golpeándose con la barrera de protección y quejándose de un fuerte dolor en la piernas. Hasta el punto acudió la ambulancia de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 que lo atendió allí mismo y lo trasladó después al hospital ferrolano.
Asimismo, acudieron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y del GES de Ortigueira.