Tarde de cine familiar en el Teatro da Beneficencia de Ortigueira con la película “Pinocho”

Fotograma de la película de Matteo Garrone "Pinocho" Cedida

El programa municipal de actividades para este mes de diciembre en Ortigueira continúa este domingo 28 rindiendo culto al séptimo arte con una sesión de cine gratis en el Teatro da Beneficencia.

Después del concierto de ayer de “Black, grandes éxitos da música negra”, este domingo se proyectará la película “Pinocho”, a partir de las 18.00 horas, dirigida por Matteo Garrone.