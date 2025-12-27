Mi cuenta

Proyección gratuita

Tarde de cine familiar en el Teatro da Beneficencia de Ortigueira con la película “Pinocho”

Después del concierto de “Black, grandes éxitos da música negra” la sala enciende el proyector

Redacción
27/12/2025 17:07
Fotograma de la película de Matteo Garrone "Pinocho"
Fotograma de la película de Matteo Garrone "Pinocho"
Cedida
El programa municipal de actividades para este mes de diciembre en Ortigueira continúa este domingo 28 rindiendo culto al séptimo arte con una sesión de cine gratis en el Teatro da Beneficencia.

 Después del concierto de ayer de “Black, grandes éxitos da música negra”, este domingo se proyectará la película “Pinocho”, a partir de las 18.00 horas, dirigida por Matteo Garrone.

