Ortigueira cuenta ya con presupuestos para 2026 tras el apoyo de PSOE y Xunto a Ti al gobierno popular

El pleno dio el visto bueno a las cuentas de 2026 Cedida

El pleno del Concello de Ortigueira aprobó esta misma semana, con los votos a favor de PP, Xunto a Ti y PSOE, la abstención del BNG y en contra de Primero Ortigueira, los presupuestos municipales para 2026, un documento económico que no se había podido actualizar desde el año 2022.

Se ha alcanzado así un acuerdo que ha permitido sacar adelante las cuentas, que ascienden a 8,5 millones de euros. Esto supone un crecimiento de más del 25% y un incremento de dos millones de euros con respecto a las últimas cuentas aprobadas por el gobierno local.

El ejecutivo criticó que Primero Ortigueira anteponga sus intereses partidistas al bien común”. “Hoy han vuelto a demostrar que ni colaboran ni quieren a la villa, solo a su propio ego”, señala el alcalde.

En el documento se establecen actuaciones e inversiones, a petición del PSOE, por un valor de más de tres millones de euros, que se irán ejecutando de forma progresiva y se estima un millón de euros en posibles ingresos municipales extraordinarios.

En la zona de O Viso y alrededores, se procederá al aglomerado de las pistas de O Pocello, Callobre, As Painceiras, O Aro y los ramales a la pista polideportiva así como nuevas aceras.

En Céltigos y Loiba, se llevará a cabo el aglomerado y mejora de la pista. En Espasante, se ejecutará la obra de reforma de la calle Areal, calle Sol y la carretera de la iglesia de San Juan y se contempla un nuevo espacio de equipamiento en O Juncal, además de mejorar la pista de Espasante a Céltigos.

En Ladrido se incluye un parque infantil en el área recreativa; en O Baleo y Couzadoiro, un puente sobre el río en el lugar de Souto y el aglomerado a todas las viviendas. En el ámbito urbano y escolar, se ejecutará el proyecto de ampliación y mejora de circulación y estacionamiento en el entorno del CEIP José María Lage, Escuela de Música y Biblioteca Municipal. En A Magdalena, se realizará el aglomerado de las calles y del acceso de bajada a O Eucalipto y en lo referente al litoral e infraestructuras viarias, se ejecutará el proyecto de iluminación LED desde el puerto de Ortigueira a Moutón y el proyecto de senda peatonal y carril bici en la carretera desde Luama al núcleo de Santa Marta

En Cuíña se comprará una parcela para aparcamiento de equipamiento al lado del centro social y otra para aparcamiento en la iglesia parroquial, entre otras obras.

En el ámbito deportivo y de ocio, se pondrán en valor los espacios relacionados con la fiesta caballar en el lugar de Souto de San Marco y la pista de trote en Ferreiroas, así como la construcción de un complejo deportivo de alto rendimiento en los espacios anexos al campo de fútbol de San Claudio, entre otras intervenciones viarias.

En Serantes y Veiga, se ampliará la red de saneamiento, se instalarán bases para contenedores y se redactará el proyecto de la depuradora de San Adrián de Veiga, m

Finalmente, en Devesos, se gestionará la compra de una parcela para aparcamiento al lado del cementerio y se ampliará el aparcamiento anexo al centro social, además de obras viarias y de servicios.