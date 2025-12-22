La Xunta contribuye a la mejora del parque biosaludable de Ortigueira

Un instante de la visita de Aneiros al parque ortigueirés Xunta

El Concello de Ortigueira ha completado la renovación de su parque biosaludable gracias a una aportación de la Xunta de Galicia que supera los 17.000 euros. La delegada territorial del gobierno gallego en Ferrol, Martina Aneiros, y el regidor local, Valentín Calvín, visitaron las instalaciones para comprobar el resultado de las obras, financiadas a través de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes.

La intervención, con un presupuesto total de 17.560 euros, permitió sustituir el antiguo mobiliario, que presentaba un avanzado estado de deterioro, por equipos deportivos más modernos. Esta actuación no solo mejora la estética del entorno, sino que garantiza que todos los elementos cumplan estrictamente con la normativa de seguridad vigente.

Aneiros calificó este tipo de espacios verdes como “contornas únicas para manter o corpo e a mente en forma” e hizo hincapié en el compromiso del ejecutivo autonómico para potenciar la salud y el ocio a través de la colaboración con los Concellos, para que puedan afrontar obras que beneficien al conjunto de la ciudadanía para la práctica deportiva.