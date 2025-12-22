Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ortigueira

La Xunta contribuye a la mejora del parque biosaludable de Ortigueira

El Concello contó con una ayuda de más de 17.000 para la renovación de las instalaciones

Redacción
22/12/2025 20:30
Un instante de la visita de Aneiros al parque ortigueirés
Un instante de la visita de Aneiros al parque ortigueirés
Xunta
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara

El Concello de Ortigueira ha completado la renovación de su parque biosaludable gracias a una aportación de la Xunta de Galicia que supera los 17.000 euros. La delegada territorial del gobierno gallego en Ferrol, Martina Aneiros, y el regidor local, Valentín Calvín, visitaron las instalaciones para comprobar el resultado de las obras, financiadas a través de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes.

La intervención, con un presupuesto total de 17.560 euros, permitió sustituir el antiguo mobiliario, que presentaba un avanzado estado de deterioro, por equipos deportivos más modernos. Esta actuación no solo mejora la estética del entorno, sino que garantiza que todos los elementos cumplan estrictamente con la normativa de seguridad vigente.

Aneiros calificó este tipo de espacios verdes como “contornas únicas para manter o corpo e a mente en forma” e hizo hincapié en el compromiso del ejecutivo autonómico para potenciar la salud y el ocio a través de la colaboración con los Concellos, para que puedan afrontar obras que beneficien al conjunto de la ciudadanía para la práctica deportiva.

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

Un intre da inauguración da mostra fotográfica no Gaiás

Os “Diálogos” fotográficos de Jorge Meis e José Pardo chegan ao Museo do Gaiás en Compostela
Redacción
Iyana Martín, defendiendo a Karla Erjavec, fue designada como la mejor base de la jornada doce

Un Baxi Ferrol que fabrica MVPs
Iago Couce
Costa Artabra

El Costa Ártabra se mete entre los ocho mejores de la categoría
Redacción
Los jugadores del Rugby Ferrol se lamentan de la derrota en A Coruña

Rugby Ferrol y Fendetestas se despiden de 2025 con sendas derrotas
Redacción