Abierto el plazo de presentación de diseños al cartel del festival del Mundo Celta de Ortigueira

Imagend del festival del verano pasado AEC

La imagen que anunciará internacionalmente el festival del Mundo Celta de Ortigueira y que formará parte de los carteles del evento, que se celebra entre el 9 y el 12 de julio, será elegida a través del concurso habitual, que ya se encuentra abierto a la presentación de originales.

La organización del evento ha ampliado del 9, como se había anunciado inicialmente, al 14 de enero el plazo de presentación de obras, que, comienza hoy mismo. Además, este año optarán a una cuantía de 4.000 euros de premio para el ganador, además de incorporar un segundo y un tercer galardón, de 1.000 y 700 euros respectivamente.

El diseño elegido para ilustrar el evento no solo pondrá imagen al cartel sino que estará presente en toda la campaña publicitaria, acciones de promoción y materiales de merchandising oficiales.

La propuesta que se presente ha de ser inédita, salvo los logos pertinentes, y tendrá que presentarse en soporte tanto impreso como digital, con unas medidas y pesos específicos, tal y como se indica en la convocatoria.

Para consultar todos los detalles, las bases del concurso están disponibles en la página web del evento.