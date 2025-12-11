Más de 5.000 euros para el certamen que elegirá el cartel del Festival de Ortigueira 2026

Algunos de los carteles que fueron reflejando el espíritu del Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira Cedida

El concurso de carteles para la edición de 2026 del Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira ya está convocado, en una anualidad en la que el comité organizador decide aumentar el importe para la autoría del cartel ganador hasta los 4.000 euros e incorpora un segundo y tercer puesto, con 1.000 y 700 euros de dotación, respectivamente. La fecha límite para presentar propuestas será el 9 de enero.

Grandes firmas como las de Siro López, González Collado o Javier Mariscal, entre otros, precedieron a la diseñadora de este año, Mónica Fustes, de Espasante. Podrán participar personas físicas y jurídicas, individualmente o en equipo y de cualquier nacionalidad, de manera que se invita a los artistas de todo el mundo, incluyendo los de origen local, a participar en el certamen para reflejar así la identidad y los valores del festival, que se celebrará del 9 al 12 de julio.

El diseño elegido para ilustrar el evento no solo pondrá imagen al cartel sino que estará presente en toda la campaña publicitaria, acciones de promoción y materiales de merchandising oficiales.

Para consultar todos los detalles, las bases del concurso están disponibles en la página web del evento.

El Festival de Ortigueira fue declarado de interés turístico internacional en el año 2005, el único de todo el Estado que ostenta este galardón, y se ha convertido en uno de los eventos más multitudinarios de España, además de un referente mundial del folk y la música celta, por lo que el alcance de estos trabajos ganadores podría no tener límite.