Ortigueira busca el nuevo cartel del Festival Internacional do Mundo Celta de 2026

Un instante de la anterior edición Emilio Cortizas

El Boletín Oficial de la Provincia número 236, correspondiente al 10 de diciembre, refleja las bases para el concurso de diseño del cartel del próximo Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira del próximo año 2026, que tendrá lugar entre el 9 y el 12 de junio.

Se especifica que podrán participar en el concurso tanto personas físicas como jurídicas, individualmente como en equipo, que tendrán, a partir de este jueves, 30 días naturales para entregar su diseño.

La propuesta ha de ser inédita –a excepción de los logos o grafías– y tendrá que presentarse en soporte tanto impreso como digital, con unas medidas y pesos específicos, tal y como se indica en la convocatoria. En la parte trasera, asimismo, deberá figurar un lema que servirá para preservar la identidad del autor o autores hasta conocer el fallo del jurado –órgano que estará designado por la Alcaldía, con un presidente y cuatro vocales–. Este deberá estar compuesto por 4 números aleatorios y distintos, para evitar repeticiones entre participantes.

La propuesta elegida se hará con un premio de 4.000 euros, mientras que las que queden en segundo y tercer puesto percibirán 1.000 y 700 euros, respectivamente. Se valorarán, entre otras, cuestiones gráficas así como el impacto comercial.