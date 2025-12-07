Mi cuenta

Ortigueira

Contacto directo con Papá Noel para los más pequeños de Ortigueira

La conexión con Laponia, a través del Aula CeMIT, será el próximo viernes 13 de diciembre

Redacción
07/12/2025 20:17
Imagen de archivo de la iniciativa de la Xunta
Imagen de archivo de la iniciativa de la Xunta
Amtega
Los escolares ortigueireses de Infantil del CEIP José Mª Lage tendrán la oportunidad, el próximo viernes 13 (12.00 horas), de conectar con Laponia para conversar, directamente, con Papá Noel a pocos días de Nochebuena.

Lo harán mediante una videoconferencia desde el aula Cemit, en una iniciativa que la Xunta impulsa en su octava edición y de la que podrán gozar, en esta ocasión, un total de 885 menores.

ff9b4ea2-bfd6-4000-a398-971a52b1199d

Correos recoge las cartas a Papá Noel y los Reyes con buzones especiales en Ferrol y Narón

Más información

Además del alumnado, desde el ejecutivo gallego informan de que también se sumarán a esta experiencia los usuarios adultos con discapacidad intelectual del Centro Ocupacional Aspromor de Ortigueira, “que igualmente poderán trasladarlle a Papá Noel os seus agasallos desexados”, explica el ejecutivo autonómico (lunes 15, 11,00 horas).

Con propuestas como esta, la Red Cemit –con más de 100.000 usuarios registrados en Galicia, el 59,7% de ellos, mujeres– busca consolidar estos espacios multimedia como puntos de encuentro en los municipios, a la par que expone el potencial de sus tecnologías de comunicación, promoviendo su uso entre la ciudadanía.

