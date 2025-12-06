El taller infantil Biblionadal 2025 inaugura el programa de Navidad del Concello de Ortigueira

El encuentro, dirigido al público infantil, se celebrará en la biblioteca municipal de Ortigueira Jorge Meis

Estas Navidades se reciben en la localidad de Ortigueira con la programación del “obradoiro” Biblionadal 2025, que tendrá lugar en la bilioteca este martes 9 y continuará el próximo día 16.

Las personas interesadas en inscribir a sus pequeños y pequeñas en este taller, que se desarrollará en dos pases distintos (a las 16.30 y a las 18.00 horas), deberán apuntarse antes, presencialmente en el propio centro cultural municipal o llamando al teléfono 981 400 101.