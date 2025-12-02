Ortigueira saca a la luz su fortaleza medieval: primeros vestigios en el Campo da Torre

El equipo de arqueólogos en la zona de intervención Germán Alonso

La tierra ha comenzado a hablar en el Campo da Torre de Ortigueira. El proyecto interdisciplinar impulsado por la Asociación Cultural Terras do Ortegal ha logrado su primer gran objetivo: confirmar arqueológicamente la existencia del antiguo castillo del municipio, con resultados tangibles en el ecuador de una campaña que comenzó hace una semana.

El director de los sondeos, David Fernández Abella (Cado Arqueoloxía), confirmó ayer el éxito de los trabajos en un espacio del que, hasta el momento, solo existían estudios superficiales. “O que podemos dicir, xa de maneira moi ilusionante, é que atopamos as primeiras estruturas da fortificación”.

En este sentido, el equipo que realiza estos días sus tareas en el promontorio ortigueirés ha identificado “restos estruturais de edificios, de polo menos unha estrutura de tamaño notable”, que podrían pertenecer al recinto defensivo. Cabe recordar, sin embargo, que a lo largo del tiempo la piedra de esta fortaleza fue reutilizada para levantar la villa moderna, algo que la excavación actual ha confirmado. “O que temos documentado non levanta máis de 30 centímetros”, detalla Fernández Abella, añadiendo que “houbo moito reaproveitamento desas pedras, incluso se subastaron no seu momento”.

En las catas, que este martes se suspendieron debido al mal tiempo, ha aparecido también bastante material que permitirá conocer más sobre el pasado de Ortigueira y sobre la vida cotidiana del lugar. “Agora aínda estamos a analizar a información. Están saíndo cerámicas que nos permitirán aproximar cronolóxicamente o espazo. Tamén moita tella, material construtivo, ósos, ostras, restos de cunchas... que nos falan dos hábitos de consumo”, explica el experto de Cado Arqueoloxía.

Detrás de todos estos hallazgos está el empuje de la entidad sin ánimo de lucro Terras de Ortegal. Su secretaria, la también arqueóloga Vanesa Trevín, destaca la complejidad de sacar adelante un proyecto de este calibre. “Ao ser unha intervención que promove unha entidade cultural é moito máis difícil”, comenta, recordando que los fondos para materializar esta iniciativa proceden “dun pequeno colchón que tiña a asociación”, así como de una ayuda de 6.000 euros de la Diputación de A Coruña –el Concello colabora, asimismo, en temas logísticos–. Desde el colectivo remarcan que el yacimiento permanece estos días “abierto por obras”, por lo que animan a los vecinos y vecinas a subir y conocer, de primera mano, las tareas que se llevan a cabo para tratar de sacar a la luz el pasado del municipio.

La punta del iceberg

Aunque el estudio de campo finalizará técnicamente este viernes –si el tiempo lo permite–, la intención es mantener los sondeos abiertos durante unos días antes de proceder a su sellado. Lo descubierto hasta el momento es solamente la punta del iceberg, ya que los trabajos se centran en una zona de unos 32 metros cuadrados de los más de 3.000 que tiene el yacimiento del Campo da Torre.

Para Fernández Abella, la actuación sirve para “abrir a caixa de sorpresas e demostrar que, efectivamente, hai moitos restos arquelóxicos conservados”. El director de la intervención subraya, además, la importancia histórica de la fortaleza. “É un dos grandes castelos de Galicia que aínda falta por estudar”, comenta el experto, incidiendo en que “é un pouco de xustiza resolver esta débeda que tiñamos con este elemento patrimonial tan relevante”, asevera.

Además de estas catas, el proyecto de Terras do Ortegal se asienta sobre dos pilares más. El primero de ellos es un estudio documental pormenorizado, del que se encarga el historiador y cronista oficial de Ortigueira, Carlos Breixo. La asociación impulsará, por otra parte, una serie de actividades complementarias que fomenten el conocimiento de la población sobre este enclave, así como reuniones informativas y visitas para el alumnado de los centros educativos de la zona.