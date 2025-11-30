Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ortigueira

Los presupuestos de Ortigueira se aprueban tras el acuerdo entre PP y PSOE

Se trata de unas cuentas que ascienden a 8,5 millones de euros, un 25% más que las últimas aprobadas

Redacción
30/11/2025 00:06
Juan Penabad Muras, Valentín Calvín e Isabel Rego
Juan Penabad Muras, Valentín Calvín e Isabel Rego
Cedida
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251128_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara

El Concello de Ortigueira ha dado ya el visto bueno a las cuentas para el próximo 2026, por un importe de 8,5 millones de euros, lo que supone un incremento de más de 25% con respecto al último presupuesto aprobado, que se remonta a 2022 y que ascendía a 6,2 millones. 

Un acuerdo entre el gobierno local del PP y el responsable del PSOE en Ortigueira, Juan Penabad Muras, ha permitido que salga adelante el texto económico, en el que se establecen una serie de medidas acordadas por ambas partes para que el municipio pueda contar con presupuestos “actualizados y adecuados a las necesidades actuales”, explican desde el Concello ortigueirés. 

En las negociaciones participaron el alcalde, Valentín Calvín; la concejala de Hacienda, Isabel Rego, y el portavoz socialista Juan Penabad, y se estableció una hoja de ruta con actuaciones e inversiones planteadas por el PSOE por un valor de unos tres millones de euros, que se irán ejecutando de forma progresiva. 

Además, también se estima un millón de euros en posibles ingresos municipales extraordinarios. Se establecerá, además, una comisión de seguimiento para ir analizando el estado de ejecución de las actuaciones contempladas. 

La mayoría de las inversiones se refieren a asfaltados, mantenimiento y ampliación de carreteras municipales, iluminación, cuestiones relacionadas con la recogida de basuras o redes de abastecimiento y saneamiento; aunque también se incluyen actuaciones puntuales como un nuevo parking de autocaravanas y unas nuevas pistas deportivas en Espasante; la ampliación de las plazas de aparcamiento en el entorno del CEIP José María Lage, o la compra de una parcela para crear aparcamientos junto al centro social y la iglesia de Cuíña. 

Ambas partes manifestaron que su único propósito es “mejorar los servicios y las necesidades de los vecinos y vecinas de este concello, valorando de forma conjunta cuáles son los proyectos más prioritarios” y lamentando la falta de colaboración de BNG y Primeiro Ortigueira, con quien también mantuvieron reuniones pero no se alcanzó acuerdo. 

Te puede interesar

Rúa Carme 21 local Espíritu del Café

El Espíritu del Café, nuevo local en el triángulo cafetero de Ferrol
Montse Fernández
Imagen de archivo de un feirón en Valdoviño

Valdoviño celebra este domingo en la Porta do Sol el feirón mensual con puestos especiales
Redacción
Los populares de Ortegal se dieron cita este sábado en una comida de Navidad

Los populares ortigueirenses celebraron su comida de Navidad con la asistencia de Paula Prado
Redacción
Imagen de archivo de una edición anterior del mercado de segunda mano

Mercado de segunda mano en O Trece
Redacción