Los presupuestos de Ortigueira se aprueban tras el acuerdo entre PP y PSOE

Juan Penabad Muras, Valentín Calvín e Isabel Rego Cedida

El Concello de Ortigueira ha dado ya el visto bueno a las cuentas para el próximo 2026, por un importe de 8,5 millones de euros, lo que supone un incremento de más de 25% con respecto al último presupuesto aprobado, que se remonta a 2022 y que ascendía a 6,2 millones.

Un acuerdo entre el gobierno local del PP y el responsable del PSOE en Ortigueira, Juan Penabad Muras, ha permitido que salga adelante el texto económico, en el que se establecen una serie de medidas acordadas por ambas partes para que el municipio pueda contar con presupuestos “actualizados y adecuados a las necesidades actuales”, explican desde el Concello ortigueirés.

En las negociaciones participaron el alcalde, Valentín Calvín; la concejala de Hacienda, Isabel Rego, y el portavoz socialista Juan Penabad, y se estableció una hoja de ruta con actuaciones e inversiones planteadas por el PSOE por un valor de unos tres millones de euros, que se irán ejecutando de forma progresiva.

Además, también se estima un millón de euros en posibles ingresos municipales extraordinarios. Se establecerá, además, una comisión de seguimiento para ir analizando el estado de ejecución de las actuaciones contempladas.

La mayoría de las inversiones se refieren a asfaltados, mantenimiento y ampliación de carreteras municipales, iluminación, cuestiones relacionadas con la recogida de basuras o redes de abastecimiento y saneamiento; aunque también se incluyen actuaciones puntuales como un nuevo parking de autocaravanas y unas nuevas pistas deportivas en Espasante; la ampliación de las plazas de aparcamiento en el entorno del CEIP José María Lage, o la compra de una parcela para crear aparcamientos junto al centro social y la iglesia de Cuíña.

Ambas partes manifestaron que su único propósito es “mejorar los servicios y las necesidades de los vecinos y vecinas de este concello, valorando de forma conjunta cuáles son los proyectos más prioritarios” y lamentando la falta de colaboración de BNG y Primeiro Ortigueira, con quien también mantuvieron reuniones pero no se alcanzó acuerdo.