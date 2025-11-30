Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ortigueira

Los populares ortigueirenses celebraron su comida de Navidad con la asistencia de Paula Prado

La secretaria xeral dio su apoyo a las demandas que se realizan desde el Foro polo Ferrocarril

Redacción
30/11/2025 00:11
Los populares de Ortegal se dieron cita este sábado en una comida de Navidad
Los populares de Ortegal se dieron cita este sábado en una comida de Navidad
Cedida
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251128_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara

La secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, asistió a la comida de Navidad que los populares celebraron este sábado en Ortigueira y que reunió a más de 150 personas, con el alcalde, Valentín Calvín, como anfitrión. 

La número dos de Alfonso Rueda hizo un llamamiento a “non permanecer impasibles co que está ocorrendo en España, principalmente no Goberno central, e que leva anos afectando directamente a Galicia, porque as preocupacións de Sánchez e os seus ministros sempre foron outras”, asegurando que Galicia “estará ben representada” en la concentración de este domingo en Madrid, contra el gobierno de Pedro Sánchez y la corrupción, con una delegación liderada por el presidente de la Xunta. 

Se refirió, asimismo, a otra manifestación mucho más próxima, la convocada para el mediodía de este domingo en Ferrol por el ferrocarril e indicó que con un ministro como Ávalos, que ahora está en la cárcel, “pódese entender que as prioridades do seu Ministerio eran outras e non o dereito ao tren de Ferrolterra, Eume e Ortegal”. 

Mostró, además, su apoyo a las demandas que se realizan desde el Foro polo Ferrocarril y, en este sentido, recordó el recorrido Ferrol-Ribadeo, “con parada en Ortigueira, que segue en deterioro mentres Sánchez mira cara a outro lado”. Todos los concellos de Ortegal –Cariño, Ortigueira, Mañón y Cerdido– están gobernados por el PP. 

Te puede interesar

Rúa Carme 21 local Espíritu del Café

El Espíritu del Café, nuevo local en el triángulo cafetero de Ferrol
Montse Fernández
Imagen de archivo de un feirón en Valdoviño

Valdoviño celebra este domingo en la Porta do Sol el feirón mensual con puestos especiales
Redacción
Juan Penabad Muras, Valentín Calvín e Isabel Rego

Los presupuestos de Ortigueira se aprueban tras el acuerdo entre PP y PSOE
Redacción
Imagen de archivo de una edición anterior del mercado de segunda mano

Mercado de segunda mano en O Trece
Redacción