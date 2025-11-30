Los populares ortigueirenses celebraron su comida de Navidad con la asistencia de Paula Prado

Los populares de Ortegal se dieron cita este sábado en una comida de Navidad Cedida

La secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, asistió a la comida de Navidad que los populares celebraron este sábado en Ortigueira y que reunió a más de 150 personas, con el alcalde, Valentín Calvín, como anfitrión.

La número dos de Alfonso Rueda hizo un llamamiento a “non permanecer impasibles co que está ocorrendo en España, principalmente no Goberno central, e que leva anos afectando directamente a Galicia, porque as preocupacións de Sánchez e os seus ministros sempre foron outras”, asegurando que Galicia “estará ben representada” en la concentración de este domingo en Madrid, contra el gobierno de Pedro Sánchez y la corrupción, con una delegación liderada por el presidente de la Xunta.

Se refirió, asimismo, a otra manifestación mucho más próxima, la convocada para el mediodía de este domingo en Ferrol por el ferrocarril e indicó que con un ministro como Ávalos, que ahora está en la cárcel, “pódese entender que as prioridades do seu Ministerio eran outras e non o dereito ao tren de Ferrolterra, Eume e Ortegal”.

Mostró, además, su apoyo a las demandas que se realizan desde el Foro polo Ferrocarril y, en este sentido, recordó el recorrido Ferrol-Ribadeo, “con parada en Ortigueira, que segue en deterioro mentres Sánchez mira cara a outro lado”. Todos los concellos de Ortegal –Cariño, Ortigueira, Mañón y Cerdido– están gobernados por el PP.