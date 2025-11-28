Detonan una granada en Ortigueira que no explotó en la Guerra Civil

Operativo de la Guardia Civil para neutralizar el artefacto Cedida

La Guardia Civil ha intervenido y detonado controladamente un artefacto explosivo que data de la Guerra Civil (1936-1939), según el Instituto Armado, quien precisa que se trataba de una granada de mortero que apareció en el sótano de una vivienda particular de Ortigueira.

Fue uno de los propietarios quien dio la voz de alarma por teléfono, explicando que había hallado el explosivo mientras estaba limpiando el sótano de su casa, trasladándose rápidamente hasta allí los efectivos de la Guardia Civil del puesto ortegano.

Una vez en el lugar comprobaron que se trataba de una granada y procedieron a acordonar la zona y establecer un perímetro de seguridad para evitar riesgos. En apariencia estaba cargada, por lo que se activó el protocolo correspondiente.

Así, se movilizó al Equipo de Desactivación de Explosivos (GEDEX) de la Comandancia de A Coruña, que procedió a la retirada segura del artefacto, que después fue llevado hasta una cantera situada en la zona de Lombao, en el mismo municipio.

Allí se llevó a cabo la detonación controlada siguiendo los pasos habituales, confirma la Guardia Civil, desde donde inciden en que la ciudadanía no debe manipular nunca este tipo de material explosivo que, aunque antiguo, "conserva intacta su peligrosidad".