Ortigueira

"Xanelas do Nadal" llegará a Ortigueira para afianzar la relación entre vecinos

Este viernes es el último días para inscribirse en la iniciativa del Concello

Verónica Vázquez
Verónica Vázquez
27/11/2025 14:39
Imagen de la anterior edición del programa del Concello
Imagen de la anterior edición del programa del Concello
AEIG
En la jornada de este viernes 28 culmina el plazo para que los vecinos y vecinas de Ortigueira se sumen al programa “Xanelas do Nadal”, una iniciativa con la que el Concello pretende fomentar la relación entre los residentes en el municipio en los días previos a las fiestas navideñas.

Los interesados deben decorar e iluminar una ventana de sus hogares, invitando a los que lo deseen a compartir una bebida y algo de picar. Más información en el 981 400 000.

Una de las ventanas decoradas
Una de las ventanas decoradas
AEIG
