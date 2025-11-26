Mar dotará al puerto de Espasante de un acceso para tránsito peatonal

Un momento de la visita de Marta Villaverde a Ortigueira Xunta

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, acompañada por el presidente de Portos de Galicia, José Antonio Álvarez, realizó este miércoles una visita institucional a Ortigueira para supervisar y anunciar nuevas actuaciones en las infraestructuras portuarias de la localidad. Durante el encuentro, la titular del departamento autonómico confirmó que se dará respuesta a una demanda del Concello mediante la habilitación de una franja dedicada al tránsito peatonal en la carretera de acceso al puerto de Espasante. Esta intervención, cuyo objetivo primordial es reforzar la seguridad vial, se ejecutará de forma conjunta con la renovación del firme de la carretera, sumando una inversión aproximada de 100.000 euros.

En el marco de esta visita, Villaverde también ofreció detalles sobre el estado administrativo del proyecto de dragado del puerto de Espasante, una obra de mayor envergadura que cuenta con un presupuesto superior al millón de euros. Según explicó, la tramitación ambiental sigue su curso tras someterse a información pública el pasado mes de junio, proceso en el que se registraron dos alegaciones.

Recientemente, Portos de Galicia recibió el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, el cual dictamina que las obras no generarán afectaciones ambientales negativas en el entorno —clasificado como zona ZEPA—, aunque sí establece ciertos requisitos para controlar especies marinas invasoras. No obstante, para poder aprobar la Declaración de Impacto Ambiental y licitar los trabajos, la Xunta se encuentra a la espera de recibir el informe de Compatibilidade coa Estratexia Mariña, un documento preceptivo y vinculante que debe emitir el mismo Ministerio.

Por último, la visita de la conselleira sirvió para comprobar in situ la finalización de las obras de mejora en el puerto de Ortigueira. En esta dársena, la Consellería, a través de Portos de Galicia, ha ejecutado recientemente una inversión de 115.000 euros destinada a la reposición de pavimentos. Estas tareas han permitido renovar el firme tanto en el vial del Malecón como en la explanada destinada al aparcamiento público, mejorando así las condiciones de servicio para los usuarios.