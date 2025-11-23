Ortigueira renueva la pista de pádel del CEIP José María Lage

Responsables municipales en las instalaciones deportivas del centro Concello

El CEIP José María Lage dispone ya de una pista de pádel con un aspecto renovado. El Concello ha llevado a cabo la sustitución de la superficie de juego, en donde se ha instalado una red, se ha separado de la solera existente y se han revisado las sujeciones del vidrio, entre otros.

El alcalde, Valentín Calvín, comprobó el resultado de esta intervención, que contó con un desembolso de 8.724 euros procedentes de las arcas municipales. Lo hizo en compañía de los concejales Isabel Rego y Jaime Ponce.

“La inversión en este espacio deportivo refuerza nuestro compromiso por seguir mejorando infraestructuras y recintos, para que la población de Ortigueira pueda disfrutar de un deporte de calidad y en unas condiciones óptimas”, remarcó el regidor.