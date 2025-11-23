Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ortigueira

Ortigueira renueva la pista de pádel del CEIP José María Lage

El Concello ha invertido 8.724 euros procedentes de las arcas municipales

Redacción
23/11/2025 15:49
Responsables municipales en las instalaciones deportivas del centro
Responsables municipales en las instalaciones deportivas del centro
Concello

El CEIP José María Lage dispone ya de una pista de pádel con un aspecto renovado. El Concello ha llevado a cabo la sustitución de la superficie de juego, en donde se ha instalado una red, se ha separado de la solera existente y se han revisado las sujeciones del vidrio, entre otros.

El alcalde, Valentín Calvín, comprobó el resultado de esta intervención, que contó con un desembolso de 8.724 euros procedentes de las arcas municipales. Lo hizo en compañía de los concejales Isabel Rego y Jaime Ponce.

El CEIP de Ortigueira comienza el curso escolar libre de carcoma en las aulas

Más información

La inversión en este espacio deportivo refuerza nuestro compromiso por seguir mejorando infraestructuras y recintos, para que la población de Ortigueira pueda disfrutar de un deporte de calidad y en unas condiciones óptimas”, remarcó el regidor.

Te puede interesar

Interior, en la actualidad, del centro social ortigueirés

Adiós al ruido: Ortigueira modernizará el centro social de la Alameda
Verónica Vázquez
Imagen de archivo de la casa consistorial de Cabanas

El BNG de Cabanas advierte de que el Concello culmina el año “sen crédito”
Redacción
El ideal gallego

Ares impulsa una campaña de ayudas económicas para Navidad
Redacción
Imagen de archivo de una marquesina en Cabanas

La Xunta mejorará las tuberías en San Martiño de Porto, Cabanas, en su proyecto de nuevas marquesinas
Redacción