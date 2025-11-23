Adiós al ruido: Ortigueira modernizará el centro social de la Alameda

Interior, en la actualidad, del centro social ortigueirés Concello

El Concello de Ortigueira tiene en marcha el proceso de licitación para modernizar y acondicionar el centro social, ubicado en la Alameda. La intervención, que cuenta con un presupuesto de licitación de 50.031,07 euros –impuestos incluidos–, tiene como objetivo principal subsanar las deficiencias acústicas actuales y mejorar el espacio de la cafetería para hacerla más funcional y rentable.

Los fondos para acometer esta intervención, cuyo plazo de ejecución asciende a cuatro meses, procederán del POS+ Adicional de la Diputación de A Coruña –correspondiente al ejercicio de 2024–.

Así las cosas, tal y como se recoge en el pliego de prescripciones técnicas, uno de los problemas más urgentes que resolverá la actuación será la falta de aislamiento entre las dos plantas del inmueble. En la actualidad, el ruido generado en la zona de acceso y en la cafetería perturba el trabajo que se lleva a cabo arriba, en las oficinas de los servicios sociales. Para solucionarlo, se cerrará el perímetro del núcleo de las escaleras y del ascensor –mediante tabiques autoportantes con aislamiento de lana mineral y lámina acústica–. Además, el frente de este cierre incluirá zonas acristaladas y puertas de madera para mantener la estética y funcionalidad.

El vestíbulo sufrirá también cambios, reduciendo su tamaño –para evitar la concentración de personas– y se sustituirá la puerta interior actual por una automática de vidrio de una sola hoja.

En cuanto a la cafetería, la obra apostará por la independencia de esta zona de hostelería. En este sentido, los trabajos supondrán la ejecución de un cierre metálico enrollable de seguridad y la renovación total de la instalación eléctrica. Esto permitirá, tal y como se recoge en el pliego, “rentabilizar su explotación desligando los horarios de apertura” de los de las oficinas municipales.

En el interior, se mejorará el confort acústico mediante paneles de viruta de madera en techos y paredes para minimizar la reverberación. También se renovará la barra –lijado y barnizado–, se ampliará el espacio de trabajo de la misma y se delimitará una zona para mesas altas, que contará con un nuevo pavimento de linóleo.