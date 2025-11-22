Mi cuenta

Ortigueira

La Xunta detecta un nuevo foco de gripe aviar en Ortigueira

El ejemplar, un alcatraz común, fue trasladado al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Oleiros

Redacción
22/11/2025 12:37
Ejemplar de mascato o alcatraz común, en pleno vuelo
Ejemplar de mascato o alcatraz común, en pleno vuelo
Pixabay

La Consellería do Medio Rural acaba de comunicar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la detección de seis ejemplares de aves silvestres afectados por la influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP), que constituyen cuatro focos diferenciados.

Uno de ellos, explica el departamento autonómico, se sitúa en Ortigueira, en donde ha sido recogido un alcatraz común o mascato (Morus bassanus) y trasladado al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Oleiros.

Además de este, se localizó una gaviota sombría (Larus fuscus) en Sanxenxo, tres gaviotas patiamarillas (Larus michahellis) en Cee y otra más de esta especie en A Pobra do Caramiñal.

La bajada de temperaturas y la migración de especies elevan el riesgo

Medidas de prevención en Ortigueira y Cariño ante el incremento de la influenza aviar

Más información

La Xunta explica que todas estas aves fueron muestreadas para proceder a su análisis en el laboratorio, "eliminándose os cadáveres conforme á normativa en vigor". 

Con estos cuatro nuevos focos son ya 14 los notificados (todos ellos de aves silvestres) en Galicia en lo que va de 2025, sin que se haya registrado ningún caso en aves de corral.

Desde que comenzó el periodo de vigilancia anual el pasado 1 de julio, en España se han notificado 108 focos de gripe aviar en aves silvestres (110 si se contabiliza desde el 1 de enero), "un número inusualmente elevado" en comparación con ejercicios anteriores, remarca el gobierno gallego.

Medidas preventivas en toda España

Esta situación epidemiológica, en coincidencia con la bajada de temperaturas y la época de emigración estacional de las aves, motivó al Gobierno central a adoptar medidas preventivas en todo el Estado para tratar de evitar el contacto directo o indirecto de las aves domésticas con las silvestres de cualquier especie.

Desde la Consellería do Medio rural inciden en la importancia de extremar las medidas de bioseguridad en las explotaciones, tanto industriales como familiares. El ejecutivo gallego remarca la importancia de comunicar de inmediato a los Servizos Veterinarios Oficiais "calquera sospeita de enfermidade". En el caso de los ejemplares silvestres, dicha comunicación puede realizarse por medio del teléfono de atención a la ciudadanía 012.

