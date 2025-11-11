Por San Martiño sale el nuevo cómic de Cristian F. Caruncho, que anima a ir a Ortigueira con sombrero de cowboy

Cristian F. Caruncho en el Museo do Humor de Fene, con "Saínza a Punkiereteira", firmado por el mismo y María Canosa Jorge Meis

“O día de San Martiño” es el último cómic publicado por el ilustrador Cristian F. Caruncho, autor, junto a Lidia Cao, de tres representativos murales en Ortigueira: la Punkiereteira, otro con motivo del 50 aniversario del CEIP José María Lage y la Ghaiteira. Por este motivo, no debería extrañar que la primera presentación de su nueva obra, que precisamente sale a la venta este mismo martes 11, coincidiendo con San Martín, se realizase en el municipio. Concretamente, el acto tendrá lugar este sábado 15, a las 18.30 horas, en el teleclub de Couzadoiro.

Este encuentro se desarrollará en un formato poco habitual, ya que incluirá la actuación musical de Diego Braelle, además de animar a las personas asistentes a acudir con un sombrero de vaquero americano.

Western

La temática de los cowboys viene al caso porque esta nueva entrega de Cristian F. Caruncho se define como “un western de Couzadoiro con porcos bravos pistoleiros [con este punto se relaciona el día santo que le llega a todo cerdo], un sheriff de Medio Rural, ladróns de patacas, revólveres e fouciños”.

El autor llevaba inmerso en el proceso de elaboración de este trabajo varios años, que fueron recompensados en 2023 con el XVIII Premio Castelao de Banda Deseñada que organiza la Diputación de A Coruña. El jurado valoró de esta obra “o debuxo e a narrativa moi ben executados e o descaro divertido que enlaza moi ben todos os xéneros dentro da cultura pop”. Así, además de la dotación económica, el galardón incluía la publicación de la obra.

Con más de 100 páginas, este ejemplar constituye el libro más largo de Cristian F. Caruncho, que llega después de una recua de autoediciones como “Construcción en Rego Torto”, “O home que liberou a fraga” o “Por un saco de patacas”, y otras obras publicadas por firmas como Demo Editorial (“Licor Café” y “Grandarroiba”).