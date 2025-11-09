Las ferias Agroalimentaria y do Mel de Ortegal regresan el próximo fin de semana a Ortigueira

Puestos en una edición anterior del evento AEIG

Una amplia variedad de propuestas de agricultores y productores locales estarán disponibles el próximo fin de semana en Ortigueira.

La alameda albergará el sábado 15 y el domingo 16 de noviembre la III Feira Agroalimentaria y la XXXV Feira do Mel de Ortegal, que abrirán sus puertas en horario de mañana y de tarde.

El programa incluye, además de los puestos, la celebración de talleres (como el de apicultura impartido por Rafael Díaz Prieto de Recursos de Aldea), degustaciones (de queso, miel y manzana o de carne de pura raza galega), actividades de animación infantil y sorteos.