La prostitución como negocio se expone en Ortigueira

En Ferrol, la muestra se instaló en Campus Industrial el año pasado Emilio Cortizas

“Chicas Nuevas 24 Horas” es el título de un proyecto de la cineasta Mabel Lozano, que incluye una exposición y un documental complementarios. Este trabajo de carácter itinerante aterrizó este mismo lunes en el municipio de Ortigueira, con la inauguración de la muestra disponible en el claustro del Concello, aunque para el visionado del audiovisual habrá que esperar al martes 11.

Las personas interesadas en acercarse a la exposición tendrán como fecha límite el próximo viernes 14 de noviembre.

No obstante, el público podrá aprovechar la jornada del martes 11 para conocer el proyecto al completo, dedicado al negocio de la prostitución, que “mueve 32.000 millones de dólares al año”, de Mabel Lozano, ganadora de dos Goyas y nominada a uno, precisamente, por “Chicas Nuevas 24 Horas”. La proyección tendrá lugar en el Teatro da Beneficencia, a las 19.00 horas.

El guión lo firma íntegramente la cineasta, que también participó en la producción junto a Guadalupe Balaguer (ambas con el sello de Mafalda Entertainment), además de Aleph Media, 7ArteVital, Hangar Films, Puatarara Films, que contaron con la coproducción de TVE.