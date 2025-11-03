El Fondo de Compensación Ambiental deja 162.000 euros de financiación en Ortigueira

Un momento de la visita de Aneiros a Ortigueira Xunta

Ortigueira dispondrá de 162.360 euros de la línea no competitiva de subvenciones Fondo de Compensación Ambiental (FCA) de la Xunta, que le permitirán ejecutar varias actuaciones.

La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, visitó este lunes el municipio en compañía del alcalde, Valentín Calvín, con el objetivo de conocer la nueva miniexcavadora y el remolque de tipo agrícola que el Consistorio ha adquirido con cargo a estas ayudas –el presupuesto superó los 92.680 euros– y que servirán de apoyo en las tareas de mantenimiento, conservación de espacios naturales y emergencia ambiental. También con estos fondos de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes el ejecutivo ortigueirés incorporó nuevo equipamiento ofimático para el personal municipal, valorado en este caso en más de 3.100 euros.

Además, las aportaciones del FCA permitieron al Consistorio sufragar los gastos de contratación –durante cuatro meses– de una cuadrilla de nueve personas, encargada de realizar trabajos de protección del medioambiente –vinculadas, fundamentalmente, al departamento de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza–. En este caso, remarcan desde la Delegación, el presupuesto fue de 66.575 euros.