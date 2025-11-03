Mi cuenta

Música

Amancio Prada ofrece concertos por partida dobre en Ortigueira

Este mércores póñense á venda as entradas anticipadas

Redacción
03/11/2025 21:15
Amancio Prada, no concerto do ano pasado no teatro Jofre
Amancio Prada, no concerto do ano pasado no teatro Jofre
Daniel Alexandre

O icónico cantautor Amancio Prada volverá actuar en Ortigueira esta fin de semana, por partida dobre, xa que ofrecerá un concerto o sábado 8 e outro o domingo 9, ambos ás 20.00 horas, no teatro da Beneficencia. As entradas anticipadas poderán adquirirse a partir deste mércores 5 nas oficinas do Concello, de 10.00 a 14.00, ou na biblioteca municipal Juan Fernández Latorre, de 18.00 a 19.00.

Nestas dúas actuacións renderase homenaxe a un dos discos que fixeron historia, como é o que gravou no 1975 para conmemorar a Rosalía de Castro. A gran poeta galega xa servira de inspiración a Amancio Prada dende o inicio da súa carreira, como pode escoitarse en dúas cantigas recollidas no seu primeiro traballo, “Vida e Morte”,

Amancio Prada: “El Jofre fue uno de mis primeros escenarios en Galicia”

Más información

Non obstante, “viviendo en Castilla, sentí por primera vez la nostalgia de la tierra, el extrañamiento del aire, airiños, aires...”, tal como expresa o propio artista, en referencia a aquel primeiro momento que lle fixo achegarse seriamente á obra poética de Rosalía. Foi en París, con soamente 20 anos cumpridos, cando Prada tomou a decisión de dedicarlle un disco monográfico. Desta maneira comezou unha historia que continuaría noutros títulos como por exemplo “Dulce vino de olvido” e que agora convida a revivir en Ortigueira.

