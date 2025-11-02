Luz verde de Portos de Galicia a la prórroga de las obras del edificio social de Ortigueira

Edificio de Servizos Sociais de Ortigueira Cedida

La Consellería do Mar, a través de Portos de Galicia, ha resuelto conceder la prórroga al Concello de Ortigueira para autorizar el inicio de las obras previstas por la administración local en el edificio de Servizos Sociais, cuya titularidad ostenta el ente portuario, dando un plazo de seis meses para que comiencen los trabajos.

Así lo trasladaba ayer la Xunta, explicando que la actuación que solicitó el Consistorio abarca la reforma interior de la planta baja del inmueble, ubicado en dominio público portuario y que gestiona el municipio a través de una concesión administrativa.

El edificio no solo alberga las distintas dependencias sociales de la administración, sino que también cuenta con una cafetería y cobra especial protagonismo durante la celebración del Festival del Mundo Celta al servir como base de operaciones a la organización.

Ahora, el Concello prevé la inversión de 50.000 euros para acometer unas obras encaminadas a mejorar la acústica y reducir ruidos, redistribuyendo además los espacios para hacerlos más funcionales, especialmente el vestíbulo y el ambigú.

Asimismo, el proyecto contempla la mejora en los acabados en paredes, mobiliario y decoración, renovándose la instalación eléctrica en su totalidad. Para ello, se instalarán contadores y circuitos independientes para la zona de cafetería y el resto del edificio. Con todo, recuerda la Consellería, los trabajos deben arrancar antes del 18 de abril de 2026.