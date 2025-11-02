La campaña de “Agasallos de Nadal 2025” abre este lunes el plazo de solicitudes en Ortigueira

Menores abriendo regalos navideños en foto de archivo AEC

El Concello de Ortigueira abre este lunes el plazo para solicitar las ayudas de “Agasallos de Nadal”, dirigidas a familias con hijos mejores de 15 años o de hasta 19 años si tienen alguna discapacidad, siempre que su renta ponderada no supere los umbrales establecidos.

El objetivo es que ningún menor se quede sin sus regalos. Reciben peticiones hasta el 28 de noviembre en los Servicios Sociales Municipales y aquellas personas que necesiten más información pueden contactar en el 981 400 000.