Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ortigueira

La campaña de “Agasallos de Nadal 2025” abre este lunes el plazo de solicitudes en Ortigueira

Redacción
02/11/2025 22:23
Menores abriendo regalos navideños en foto de archivo
AEC

El Concello de Ortigueira abre este lunes el plazo para solicitar las ayudas de “Agasallos de Nadal”, dirigidas a familias con hijos mejores de 15 años o de hasta 19 años si tienen alguna discapacidad, siempre que su renta ponderada no supere los umbrales establecidos. 

El objetivo es que ningún menor se quede sin sus regalos. Reciben peticiones hasta el 28 de noviembre en los Servicios Sociales Municipales y aquellas personas que necesiten más información pueden contactar en el 981 400 000.

Te puede interesar

Mapa del extenso despliegue de la fragata "Méndez Núñez"

Las anécdotas de más de seis meses de travesía recorriendo medio mundo en la fragata "Méndez Núñez"
Montse Fernández
Felipe VI condecorando al cariñés, director del club náutico

El rey Felipe VI condecoró al cariñés Manuel Fraga, director del club náutico de Palma
Redacción
Tejera conduce la pelota ante un futbolista del Tenerife

El Racing de Ferrol perdió una batalla, pero no la guerra
Juan Quijano
Plato de "Quen anda aí?"

Cerdido anima a sus vecinos a ir al plató del “Quen anda aí?” en un autobús gratuito
Redacción