As xornadas de Banda Deseñada “Alén do Castelao”, con sete talentos galegos, abre o prazo
Un dos artistas que se ocupará dos aspectos técnicos é o ortigueirés Cristian F. Caruncho
As xornadas sobre edición e desenvolvemento de proxectos de Banda Deseñada “Alén do Castelao”, que están coordinadas pola asociación Autoban e se celebrarán o 5 e 6 de novembro na biblioteca provincial da Coruña, xa teñen aberto o prazo de inscrición. A iniciativa virá da man de sete talentos galegos desta arte, entre os que se atopa Cristian F. Carucho, o ortigueirés, da parroquia de Couzadoiro, autor da “Punkiereteira” e da “Ghaiteira”.
Estes murais, que xa son símbolo do seu concello, son só algúns exemplos a gran escala realizados con Lidia Cao, que se complementan coa produción de cómics a nivel individual, representada por títulos como “Grandarroiba”.
Amais deste artista, falarán dos aspectos técnicos básicos para crear unha BD Anabel Colazo, Uxía Larrosa, Paula Mayor, Estudio Gráfico Los Meros, Xulia Pisón e Bernal Prieto.
A Deputación promove esta actividade con motivo dos 20 anos do premio Castelao para afondar na profesionalización do sector. Só haberá vacantes para 25 persoas, que poden inscribirse de balde na páxina web autoban.gal.