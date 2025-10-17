La Xunta destina cerca de 100.000 euros a la innovación y sostenibilidad del pequeño comercio

Un momento de la visita Cedida

Durante la pasada jornada, la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, visitó el establecimiento de Cerámicas Toxo, en Ortigueira, uno de los comercios beneficiados por la línea que convoca la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración y que en este ejercicio deja cerca de 100.000 euros en un total de 23 negocio en Ferrolterra.

En el caso mencionado –una tienda de venta al por menor de artículos de cerámica artesanal de Sargadelos– se ha contado con una partida de 9.000 euros, aproximadamente, para llevar a cabo “obras de acondicionamento e reforma da superficie de exposición e venda, actuacións de illamento térmico na fachada, mellora da eficiencia enerxética nos sistemas de iluminación e climatización e adquisición dunha pantalla, dunha impresora de código de barras e unha báscula dixital”, explicaron los responsables.

4 millones de euros

El alcalde de la localidad, Valentín Calvín, acompañó a la responsable del gobierno autonómico en la ciudad naval, y aprovechó la ocasión para poner en valor el compromiso del ejecutivo de Alfonso Rueda con el comercio de proximidad, subrayando “a importancia de apoialo a través de convocatorias de axudas coma esta, que este ano contou cun orzamento de case 4 millones de euros”, aseveró el regidor local.

Esta convocatoria cuenta con un total de tres líneas de actuación: la de digitalización e innovación comercial, que financia, por ejemplo, la implantación o mantenimiento de páginas web; la de modernización comercial, que sufraga gastos derivados de, entre otros, los recursos y calidad del producto final, como obras de reforma o proyectos de interiorismo y, por ultimo, la de sostenibilidad ambiental, que contempla actuaciones dirigidas a la reducción de las cantidades de embalaje.

Tal y como explicó Aneiros, en las tres modalidades “a intensidade da subvención é do 80% do investimento máximo subvencionable, unha das novidades introducidas na convocatoria deste ano coa que o Goberno galego pretende garantir a competitividade no sector”.

En esta misma línea, la delegada territorial recordó la jornada “Impulsando o comercio galego: Innovación, dixitalización e experimentación”, hoy en Santiago, y que “busca compartir coñecemento, sumar esforzos e ofrecer ferramentas que reforcen a competitividade do tecido comercial da nosa Comunidade”.