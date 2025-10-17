Mi cuenta

Ortigueira

Cumpleaños centenario en Ortigueira

El alcalde, en nombre del Concello, felicitó a Luisa Rego

Redacción
17/10/2025 10:35
Luisa Rego celebró su cumpleaños en familia
Cedida

Ortigueira tiene una centenaria más. Luisa Rego, vecina de la parroquia de Espasante, en el concello de Ortigueira, celebró su centésimo cumpleaños en un emotivo acto con su familia. 

El regidor de la localidad, Valentín Calvín, en nombre del Concello, también regaló un detalle floral a la vecina centenaria

Luisa Rego celebró el cumpleaños en familia y con tan buen aspecto que cien años parecen no ser nada. 

No es la primera vez que el Concello de Ortigueira recuerda a una centenaria y ya han sido varias las felicitadas en los últimos tiempos.

