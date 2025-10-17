Cumpleaños centenario en Ortigueira

Luisa Rego celebró su cumpleaños en familia Cedida

Ortigueira tiene una centenaria más. Luisa Rego, vecina de la parroquia de Espasante, en el concello de Ortigueira, celebró su centésimo cumpleaños en un emotivo acto con su familia.

El regidor de la localidad, Valentín Calvín, en nombre del Concello, también regaló un detalle floral a la vecina centenaria

Luisa Rego celebró el cumpleaños en familia y con tan buen aspecto que cien años parecen no ser nada.

No es la primera vez que el Concello de Ortigueira recuerda a una centenaria y ya han sido varias las felicitadas en los últimos tiempos.