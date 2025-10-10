Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ortigueira

Los comercios de Ortigueira pueden sumarse ya programa “MercaNaVila”

La iniciativa busca dinamizar las compras de proximidad en municipios de menos de 20.000 habitantes

Redacción
10/10/2025 20:47
Rosa Ana García (izq.) en el establecimiento ortigueirés
Rosa Ana García (izq.) en el establecimiento ortigueirés
Diputación

La diputada de Emprego, Industria e Medio Ambiente, Rosa Ana García, presentó este viernes  a los miembros de la Asociación de Comerciantes de Ortigueira –en la tienda Goda Moda– el programa “MercaNaVila”, una iniciativa que ha puesto en marcha el organismo provincial con la Federación Galega de Comercio para dinamizar las compras de proximidad en los municipios de menos de 20.000 habitantes.

Así, los locales interesados pueden sumarse a esta propuesta –dotada con seis millones de euros– hasta el próximo 20 de octubre, a través de la plataforma, en donde también se explica el proceso de validación de los descuentos y el sistema de reembolso. Y es que el programa permitirá a los clientes obtener bonos de 100 euros en descuentos directos para comprar en los distintos establecimientos adheridos.

Un instante de la presentación de la campaña

Nuevas ayudas para el comercio local de la Diputación: 6 millones de euros para “MercaNaVila”

Más información

Esta reunión en el municipio de Ortigueira forma parte de las acciones que lleva a cabo la Diputación para promover la iniciativa en la provincia, así como para acompañar a los comercios en el proceso de inscripción y puesta en marcha de la iniciativa.

Te puede interesar

Montero, ayer, en la factoría de San Fernando

Montero anuncia la Navantia Academy, para la capacitación profesional en el sector naval
X. Fandiño
6130300 21520760

Manuel Patinha presenta su poemario "Montecoruto"
Redacción
La coordinadora del máster de videojuegos con el alumnado egresado

El videojuego "Renegade Jammer", de Ferrol al BCN Game Fest
Redacción
_DSC2423_1443Momento de la reunión celebrada ayer en el palacio municipal ferrolano

El alcalde aborda con la AVV de Prioriño, en O Pieiro, las labores del plan de barrios
Redacción