Los comercios de Ortigueira pueden sumarse ya programa “MercaNaVila”

Rosa Ana García (izq.) en el establecimiento ortigueirés Diputación

La diputada de Emprego, Industria e Medio Ambiente, Rosa Ana García, presentó este viernes a los miembros de la Asociación de Comerciantes de Ortigueira –en la tienda Goda Moda– el programa “MercaNaVila”, una iniciativa que ha puesto en marcha el organismo provincial con la Federación Galega de Comercio para dinamizar las compras de proximidad en los municipios de menos de 20.000 habitantes.

Así, los locales interesados pueden sumarse a esta propuesta –dotada con seis millones de euros– hasta el próximo 20 de octubre, a través de la plataforma, en donde también se explica el proceso de validación de los descuentos y el sistema de reembolso. Y es que el programa permitirá a los clientes obtener bonos de 100 euros en descuentos directos para comprar en los distintos establecimientos adheridos.

Esta reunión en el municipio de Ortigueira forma parte de las acciones que lleva a cabo la Diputación para promover la iniciativa en la provincia, así como para acompañar a los comercios en el proceso de inscripción y puesta en marcha de la iniciativa.