Ortigueira

Xogal llega este sábado a Ortigueira con un gran y rítmico escape room al aire libre

La actividad, pensada para todas las edades, es gratuita

Redacción
09/10/2025 19:34
Participantes en la propuesta de XoGal en Neda
Participantes en la propuesta de XoGal en Neda
Cedida

Bajo el título “Ritmos de Ortigueira”, el proyecto XoGal llega este sábado 11 de octubre (11.00 horas, en el consistorio) a esta localidad impulsado por cuatro GDR –entre ellos, Seitura 22– y la empresa gallega Skeirrum. Se trata de la tercera cita en las comarcas, después del paso de este escape room al aire libre por Pontedeume y Neda. 

Así, los participantes podrán “deixarse levar polo son dunha vila única”, explican los organizadores, en donde “cada nota conta unha historia, e cada pista ten música. Desde a Escola de Gaitas ata o Festival do Mundo Celta”, añaden, invitando a los vecinos y vecinas a descubrir Ortigueira “a través do son, a emoción e o orgullo dunha vila que fixo da cultura folk un símbolo universal”.

Los Escape Room al aire libre llegan a los municipios de Pontedeume, Ortigueira y Neda

Más información

Los interesados en tomar parte en la resolución de estos acertijos pueden inscribirse a través del siguiente enlace. Para unirse a esta propuesta solamente es necesario disponer de un teléfono móvil con la batería cargada y conexión a internet, además de llevar calzado cómodo.

El proyecto XoGal busca dinamizar el rural gallego mediante la promoción cultural y turística basada en la gamificación. Se trata de una iniciativa gratuita y pensada para todas las edades.

