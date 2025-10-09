El BNG exige la ejecución “inmediata” de la Vía de Alta Capacidade Costa Norte
El diputado Mon Fernández criticó en la comisión del Parlamento la situación de "abandono absoluto" por parte de la Xunta con la comarca de Ortegal
El Bloque Nacionalista Galego (BNG), por medio de su diputado Mon Fernández, denunció en la comisión de Economía, Facenda e Orzamento del Parlamento gallego la situación “de abandono absoluto” que padece la comarca de Ortegal por parte del ejecutivo autonómico, señalando el “incumprimento reiterado dos compromisos orzamentarios “ con la Vía de Alta Capacidade Costa Norte. Los nacionalistas remarcan que el proyecto debía estar finalizado en 2007 y exponen que, “vinte anos despois, segue practicamente igual”.
Así las cosas, Fernández recordó que las obras iniciadas en 2009 apenas avanzaron en las variantes de Ortigueira y Xove, “unha porcentaxe ridícula”, calificó, incidiendo en que las partidas de cuatro millones de euros consignadas en los presupuestos de los años 2023, 2024 y 2025 se han quedado sin ejecutar. “O Partido Popular leva anos xogando co territorio, prometendo o mesmo cada exercicio e non cumprindo nada”, reprochó el parlamentario.
El diputado del BNG calificó la situación de “castigo para unha comarca enteira”, remarcando que la falta de conexiones está ligada al declive económico y demográfico de la zona. “Todos os concellos, veciños e mesmo alcaldes do PP coinciden en que a incomunicación é o principal freo ao desenvolvemento”, aseveró Fernández, que aprovechó su intervención en la comisión para exigir a la Xunta que los presupuestos de 2026 incluyan “partidas efectivas e prazos de execución concretos” para la Vía de Alta Capacidade Costa Norte.