Suceso

Localizado el cuerpo sin vida del octogenario desaparecido en Ortigueira la pasada semana

El cadáver fue hallado en la parroquia de Couzadoiro por unos residentes de la zona

J. Guzmán
J. Guzmán
07/10/2025 21:29
Instantánea del operativo de búsqueda el pasado fin de semana
Instantánea del operativo de búsqueda el pasado fin de semana
El cuerpo sin vida de Jesús Martínez Pérez, el vecino de Ortigueira de 85 años en paradero desconocido desde la pasada semana, fue finalmente localizado en la tarde de este martes. Según detalló la Axencia Galega de Emerxencias (Axega), el cadáver fue hallado en la parroquia de Couzadoiro por un grupo de residentes que participaban en las labores de búsqueda.

La desaparición de Martínez Pérez se comunicó al Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112 sobre las cuatro de la tarde del pasado viernes, día 3, si bien había sido visto por última vez la jornada anterior. En este sentido, desde Axega se detalló que el operativo de búsqueda de este vecino de Espasante se centró precisamente en Couzadoiro al localizarse su vehículo en dicha parroquia, concretamente junto a una cantera.

Así, el cuerpo fue encontrado a apenas dos kilómetros de donde estaba estacionado el turismo. En el operativo tomaron parte efectivos de la Guardia Civil, el Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES) de Ortigueira, la agrupación de voluntarios de Protección Civil, la unidad de drones de Axega y varios guías caninos con perros de la asociación Cans de Salvamento de Galicia (CaSaGa).

