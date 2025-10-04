Mi cuenta

Suceso

La búsqueda de un octogenario en Ortigueira despliega a la unidad de drones del 112

El hombre, vecino del lugar de Rande, se encuentra en paradero desconocido desde la tarde de este pasado viernes

Redacción
04/10/2025 12:46
La Guardia Civil solicitó a Axega el despliegue de estos medios aéreos
La Guardia Civil solicitó a Axega el despliegue de estos medios aéreos - Cedida

La Axencia Galega de Emerxencias (Axega) desplegó en la mañana de este sábado su unidad de drones como refuerzo en la labores de búsqueda de un octogenario en el término municipal de Ortigueira

El hombre, vecino del lugar de Rande, en la parroquia de Couzadoiro (donde se está centrando por el momento el operativo de búsqueda), se encuentra en paradero desconocido desde las cuatro de la tarde de este pasado viernes.

Así, según detalló el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112, tras iniciar la búsqueda, la Guardia Civil solicitó a la central autonómica su colaboración con estos medios aéreos remotos

En el despliegue, que sigue activo, participa también la Policía Local, los bomberos del GES de Ortigueira y efectivos de la agrupación de voluntarios de Protección Civil. 

