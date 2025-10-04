La búsqueda de un octogenario en Ortigueira despliega a la unidad de drones del 112

La Guardia Civil solicitó a Axega el despliegue de estos medios aéreos - Cedida

La Axencia Galega de Emerxencias (Axega) desplegó en la mañana de este sábado su unidad de drones como refuerzo en la labores de búsqueda de un octogenario en el término municipal de Ortigueira.

El hombre, vecino del lugar de Rande, en la parroquia de Couzadoiro (donde se está centrando por el momento el operativo de búsqueda), se encuentra en paradero desconocido desde las cuatro de la tarde de este pasado viernes.

Así, según detalló el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112, tras iniciar la búsqueda, la Guardia Civil solicitó a la central autonómica su colaboración con estos medios aéreos remotos.

En el despliegue, que sigue activo, participa también la Policía Local, los bomberos del GES de Ortigueira y efectivos de la agrupación de voluntarios de Protección Civil.