Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ortigueira

Conflicto en Ortigueira entre el Concello y el comité de empresa por el Servizo de Axuda no Fogar

El comité acusa el alcalde de "trato vexatorio"

Redacción
02/10/2025 22:18
e
El alcalde defiende las mejoras en el SAF desde hace dos años I - EC

El comité de empresa del Concello de Ortigueira denunció ayer un supuesto “trato vexatorio” del alcalde, Valentín Calvín, al personal auxiliar del Servizo de Axuda no Fogar –SAF–, al que le afeó las “xornadas abusivas e continuadas” de lunes a sábado, “non cumpríndose o descanso semanal de 48 horas seguidas nin os tempos de descanso entre xornadas”. La representación legal informa además de que estas cuestiones ya están en el juzgado y cargan contra el regidor por su actitud “obstrucionista, sen vontade real de acordo nin de garantir os dereitos laborais”, como probaría, sostiene, “a súa incomparecencia á conciliación e ás dúas vistas previas”.

El comité avanza que se va a movilizar, con una primera concentración el día 16 a las 12.30 horas frente al Consistorio.

Por su parte, el gobierno local lamenta “los términos del escrito” del comité y pone en valor “la mejora de las condiciones de la plantilla desde 2023”. “Entonces”, explica, “el personal llevaba dos años sin vacaciones, sin ropa y sin material adecuados, algo que hemos subsanado”.

Además, recuerda que hay cuatro empleados más y que recientemente “se han estabilizado todas las plazas”. Calvín asegura no entender este comunicado justo cuando este viernes tienen una reunión.

Te puede interesar

Capturas de pantalla explicativas de la aplicación XuntaEu y algunas de las funciones que ofrece

Más de 110.000 gallegos emplean la aplicación XuntaEu para sus gestiones con la Administración
Redacción
Álex Zalaya, recibiendo el premio Jugador Estrella Galicia de septiembre

El Racing, a seguir con su crecimiento
Juan Quijano
La urbe naval pasó de destruir 33 empleos en agosto a 199 en septiembre

La industria y el sector primario crean empleo en un septiembre con más paro
X. Fandiño
La intervención también contempla la renovación de los sistemas de riego

Un total de cinco empresas optan a la renovación de los campos de fútbol 7 de A Gándara
Redacción