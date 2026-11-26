Imagen de archivo de una pasada edición de la cita gastronómica AEIG

El Ayuntamiento de Mañón organiza, un año más, la tradicional Festa do Marisco da Ría do Barqueiro, una cita gastronómica que este 2026 alcanzará su edición 36 y que se llevará a cabo durante el primer fin de semana de diciembre, los días 4 y 5 de dicho mes.

Desde el ejecutivo local se ha diseñado un programa de actividades variado, que comienza el viernes, a las 19.00 horas, con la misa en honor a las personas fallecidas en el mar –cantada por el coro parroquial–.

Menú variado por 20 euros: regresa la Festa do Marisco do Barqueiro Más información

El sábado la música del pasacalles de la banda de la Escola de Música Charamela de Pontedeume comenzará a ambientar la jornada a la espera de uno de los momentos más destacados: la lectura del pregón. En esta ocasión será el reconocido exjugador de baloncesto Fernando Romay el encargado, comenzando posteriormente la comida popular, amenizada por el grupo local O Son do Sor.

El precio de la bandeja, con producto variado, será de 20 euros. El día festivo concluirá con la verbena, a cargo del grupo Alaska y el Dj Anxo Gómez.