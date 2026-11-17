Wedge en concierto Cedida

Desde Berlín llegará a O Bar Queiro el power trío Wedge, uno de los más aclamados del rock psicodélico y proto-metal europeo, que promete poner a temblar el local con sus riffs pesados y el sonido de su órgano Hammond este sábado 21, a partir de las 23.32 horas.

El aforo es limitado y las entradas se pueden reservar por anticipado (por 8 euros, mientras que en taquilla serán 10) enviando nombre y número de pases al WhatsApp 651 657 383.