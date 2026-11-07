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Mañón

Mañón profundiza en la historia local del municipio en las jornadas sobre emigración

El próximo sábado 14 de noviembre se presenta ‘Chamábanlle Pancho Vila’, de Bernard Le Gonidec, que trata la historia de Servando Blanco, un emigrante natural de Ribeiras do Sor

Redacción Ferrol
07/11/2026 23:45
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La historia de Servando Blanco se recoge en un libro
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Una exposición y un concierto fueron las dos primeras actividades de las ‘Xornadas sobre emigración’, que organiza el equipo de Proxecto Migracións Mañón y el Concello. 

El objetivo es el de recuperar, investigar y poner en valor la historia local relacionada con la emigración de épocas pasadas y con la inmigración actual, que supone el asentamiento de nuevos vecinos y vecinas llegados de otros países. Este año, las jornadas se desarrollan en el SCR Luz de Ribeiras do Sor y comenzaron con la inauguración de la exposición ‘Galicia imaxinada nas revistas da emigración’, una propuesta itinerante del Consello da Cultura Galega que retrata la Galicia de los emigrantes a través de 20 paneles.

La muestra podrá verse hasta el domingo 15 de noviembre, con apertura al público hoy y los días 13, 14 y 15, entre las 18.00 y las 20.00 horas.

El concierto de l sábado del dúo Baraza, con el espectáculo Remelexo, de música, narración oral y proyección de imágenes, dejará paso el próximo sábado 14 de noviembre a la presentación del libro ‘Chamábanlle Pancho Vila’, del que es autor el fallecido Bernard Le Gonidec, que trata la historia de Servando Blanco, un emigrante natural de Ribeiras do Sor. La cita será a las 18.00 horas en la biblioteca de Mañón.

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