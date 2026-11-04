El vecino de Ortigueira imputado por matar a un joven en Mañón afirma que fue en defensa propia

El próximo viernes, día 6, tendrá lugar la última sesión del juicio AEC

La sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña albergó este miércoles la segunda de las tres sesiones del juicio contra un vecino de Ortigueira al que se le acusa de matar, en junio de 2020, a un joven en Mañón tras una discusión de tráfico. Así, tras una jornada inicial en la que declararon la esposa del encausado, un amigo de la víctima y personal sanitario, entre otros, en la de hoy fue el turno del presunto agresor, así como del perito que analizó la autopsia.

El hombre, en su deposición, aseguró que los hechos se produjeron poco después de que estuviese ayudando en su finca a un familiar, cuando circulaba por una zona de curvas del municipio mañonés. En ese momento, afirmó, vio a la víctima conducir en su dirección “a gran velocidad”, increpándole después que “fuese más despacio” y haciéndole un gesto con las manos. El fallecido, apuntó, le respondió con una amenaza y se bajó del coche, a lo cual el acusado respondió cogiendo una rama para defenderse.

De esta forma, el varón incidió en que intentó “disuadirlo” y que trató de golpearle en el hombro –el día anterior, la técnico sanitaria que asistió al joven apuntó que el agresor en ese momento afirmó que buscaba darle en las piernas–, pero que este movió los brazos y finalmente le impactó en la cabeza. Asimismo, insistió en que fue un altercado “frente a frente, no por detrás”.

Ataque “sorpresivo”

La declaración del perito responsable de evaluar la autopsia, no obstante, contradice la declaración del hombre, en tanto que no observa un acto de defensa. En este sentido, el profesional aseguró que, por la magnitud de los daños, la víctima recibió “como mínimo dos golpes” en la cabeza, siendo el primero “sorpresivo”. “Según la localización en el cráneo, se efectuó por la espalda de la persona agredida”, apuntó, señalando que “no se puede acreditar” si el segundo impacto se realizó cuando el joven estaba erguido o ya en el suelo.

Por último, el experto rechaza completamente que los daños mortales se produjesen por la caída, además de poner en duda que la rama de eucalipto fuese el arma homicida por su dureza y la ausencia de restos biológicos.