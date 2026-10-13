‘Mulleres que fan rural, mulleres que fan futuro’ llega a Mañón de la mano de Seitura 22

Uno de los retratos de la exposición ‘Mulleres rurais de Cabo Verde en Mañón’ Paco López

El Ayuntamiento de Mañón y la asociación Seitura 22 organizan la campaña ‘Mulleres que fan rural, mulleres que fan futuro’. La iniciativa, con diversas actividades estos días, se enmarca en la celebración del Día Internacional de las Mujeres Rurales, una efeméride que tiene lugar cada 15 de octubre.

Entre las propuestas diseñadas por el ejecutivo local y la entidad se encuentra la exposición ‘Mulleres rurais de Cabo Verde en Mañón’, una recopilación de retratos realizados en el país africano por Paco López, Isolina Díaz y Lucía Canoura durante sus viajes. Podrá verse desde mañana, día 15, hasta el próximo 30 de octubre en las instalaciones de la biblioteca municipal de O Barqueiro. Además, el alumnado del CEIP Francisco López Estrada partipará en el taller ‘Coñecendo as mulleres de Cabo Verde’ y, posteriormente, los escolares podrán tomar parte en un concurso de relatos ligados a la muestra fotográfica –la entrega de premios tendrá lugar el 3 de noviembre–.

El viernes, el centro sociocomunitario de O Barqueiro acogerá la proyección del film ‘Lo que queda de ti’ (18.30 horas), una obra de la directora Gala Gracia. A continuación, cuatro vecinas del municipio –Janine Funke, Cristina Trasancos, Maripaz Vares e Ilda Gregorio– hablarán sobre su papel en el territorio y sobre el posible futuro que percibe cada una de ellas para el mundo rural.

Desde el Ayuntamiento mañonés anuncian que tanto durante la proyección como en el transcurso del coloquio habrá servicio de canguro para los más pequeños. Cabe señalar, además, que esta propuesta se incluye en el IX Ciclo Nacional Cine y Mujeres Rurales del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y cuenta con el apoyo de la Diputación de A Coruña.

En general, la campaña no solamente busca poner en el centro a las mujeres que sostienen la vida en las aldeas a diario, sino que pretende centrar el foco “no que aínda queda por cambiar”, apunta el Consistorio, enumerando cuestiones como “a falta de recoñecemento, a desigualdade no acceso ao emprego e aos recursos, a sobrecarga dos coidados, a falta de oportunidades e o risco de que moitas mulleres teñan que marchar para poder construír o seu proxecto de vida, aquí e noutros territorios do planeta”