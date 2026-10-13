‘Mulleres que fan rural, mulleres que fan futuro’ llega a Mañón de la mano de Seitura 22
Campo Capela acoge también el viernes una jornada impulsada por EuroEume
El Ayuntamiento de Mañón y la asociación Seitura 22 organizan la campaña ‘Mulleres que fan rural, mulleres que fan futuro’. La iniciativa, con diversas actividades estos días, se enmarca en la celebración del Día Internacional de las Mujeres Rurales, una efeméride que tiene lugar cada 15 de octubre.
Entre las propuestas diseñadas por el ejecutivo local y la entidad se encuentra la exposición ‘Mulleres rurais de Cabo Verde en Mañón’, una recopilación de retratos realizados en el país africano por Paco López, Isolina Díaz y Lucía Canoura durante sus viajes. Podrá verse desde mañana, día 15, hasta el próximo 30 de octubre en las instalaciones de la biblioteca municipal de O Barqueiro. Además, el alumnado del CEIP Francisco López Estrada partipará en el taller ‘Coñecendo as mulleres de Cabo Verde’ y, posteriormente, los escolares podrán tomar parte en un concurso de relatos ligados a la muestra fotográfica –la entrega de premios tendrá lugar el 3 de noviembre–.
El viernes, el centro sociocomunitario de O Barqueiro acogerá la proyección del film ‘Lo que queda de ti’ (18.30 horas), una obra de la directora Gala Gracia. A continuación, cuatro vecinas del municipio –Janine Funke, Cristina Trasancos, Maripaz Vares e Ilda Gregorio– hablarán sobre su papel en el territorio y sobre el posible futuro que percibe cada una de ellas para el mundo rural.
Desde el Ayuntamiento mañonés anuncian que tanto durante la proyección como en el transcurso del coloquio habrá servicio de canguro para los más pequeños. Cabe señalar, además, que esta propuesta se incluye en el IX Ciclo Nacional Cine y Mujeres Rurales del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y cuenta con el apoyo de la Diputación de A Coruña.
En general, la campaña no solamente busca poner en el centro a las mujeres que sostienen la vida en las aldeas a diario, sino que pretende centrar el foco “no que aínda queda por cambiar”, apunta el Consistorio, enumerando cuestiones como “a falta de recoñecemento, a desigualdade no acceso ao emprego e aos recursos, a sobrecarga dos coidados, a falta de oportunidades e o risco de que moitas mulleres teñan que marchar para poder construír o seu proxecto de vida, aquí e noutros territorios do planeta”
La asociación EuroEume organiza el viernes una jornada en la Cooperativa Campo Capela
La asociación EuroEume organiza este viernes, 16 de octubre, una serie de actividades que buscan reivindicar y visibilizar el papel de las mujeres en el medio rural, a la par que se erradican las desigualdades que todavía las limitan a nivel personal, social y profesional.
La propuesta se llevará a cabo en la Cooperativa Campo Capela y comenzará a las 15.30 horas con ‘Sementeiras no emprego: obradoiro de economía social e cooperativismo’. Este taller constará de una sobremesa con café, infusiones y bizcocho, en la que se abordarán cuestiones como las fortalezas y potencialidades de las mujeres del rural, el autoconcepto y la autoestima o la comunicación afectiva consecuente.
La jornada continuará a las 17.30 con un taller de cosmética apícola y de medicinas naturales con hierbas silvestres, en colaboración con la Casa do Mel de Goente.
Quienes deseen tomar parte de estas actividades gratuitas deben formalizar su inscripción en el número de teléfono 981 440 668 o enviar un correo electrónico a la dirección igualdade@euroeume.org.