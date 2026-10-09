Rescatan a 12 personas del tren en mitad de un túnel en Mañón

Imagen de archivo de un convoy a su paso por Narón Jorge Meis

Doce personas que viajaban este jueves a bordo del antiguo Feve han tenido que ser evacuadas del interior del túnel de Mogor, en el municipio de Mañón, porque una chapa metálica interrumpía la circulación en la vía, confirma la Central de Emergencias del 112 de Galicia.

Los hechos ocurrieron en torno a las 21.20 horas, momento en el que el personal de Adif informó de que el tren estaba detenido y el pasaje precisaba ayuda para poder descender del convoy aunque no había heridos.

Acudieron hasta allí la Guardia Civil, los Bombeiros do Eume y el GES de Ortigueira, además de los voluntarios de Protección Civil. La maniobra de rescate pasó por sacar a los viajeros del vagón y desplazarlos hasta el apeadero más próximo.

Finalmente, se montaron en otro tren que les esperaba y donde llegaron a la parada. Desde allí, continuaron su viaje en taxi hasta el destino, saliendo sobre 22.22 horas. El tráfico ferroviario quedó cortado desde entonces.