La Xunta presentó en Ourense el proyecto de residencias que afectará a Mañón y Cariño

Foto de familia, en el acto de Ourense, con los responsables autonómicos Cedida

El alcalde de Mañón, Alfredo Dovale, participó esta semana en la presentación oficial, por parte de la Xunta, del Proyecto de Residencias, una iniciativa que permitirá poner en marcha más de 1.800 nuevas plazas en 25 municipios de Galicia.

El acto tuvo lugar en la localidad ourensana de San Cibrao das Viñas y contó con la presencia del presidente autonómico, Alfonso Rueda, y la conselleira de Política Social, Fabiola García. El regidor mañonés explicó que la adhesión de los Concellos en los que se prevé la construcción de una de estas residencias ya se ha formalizado al 100%, tal y como avanzó el propio Rueda en la presentación.

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La Xunta tuvo en cuenta, a la hora de seleccionar los municipios, la tasa de envejecimiento de la población, que tuviesen menos de 25.000 habitantes y que no dispusiesen de plazas residenciales públicas para dependientes (grados I y II).

Así las cosas, la comarca de Ortegal contará con dos nuevos equipamientos en los ayuntamientos de Mañón (instalación principal) y Cariño (inmueble satélite, con menos vacantes). “O Concello leva anos traballando para que a parcela destinada á edificación da residencia sexa de titularidade municipal e de uso dotacional.