Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Concierto

Mi Rollo es el Rock anima este sábado de puente con su actuación en el escenario de O Bar Queiro

Desde A Mariña lucense vendrá esta banda con su última incorporación, Juliana en la batería

Redacción Ferrol
08/10/2026 20:11
Mi Rollo es el Rock en uno de los conciertos del verano pasado
Mi Rollo es el Rock en uno de los conciertos del verano pasado
Cedida
beowner620V2
COLIMA 620
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

O Bar Queiro, en Mañón, recibirá este sábado 10 en su escenario, a las 23.32 horas, a la banda Mi Rollo es el Rock, que vendrá a actuar desde San Cibrao (A Mariña lucense), con una gran novedad en su formación. 

Xacobe, Daniel y Chema se despiden de su mítica batería electrónica (‘Wang Xiu Ying’) para dar la bienvenida a Juliana, con baquetas y un auténtico sonido orgánico. 

Su repertorio está plagado de himnos, desde temas del rock gallego y estatal hasta los grandes clásicos internacionales. Las fechas del puente vaticinan un lleno absoluto, por lo que el local anima a reservar las entradas antes, a cinco euros (651 65 73 83).

Víctor Bellas, hostaleiro: “O nome estaba claro, polo pobo tiña que ser O Bar Queiro"

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620