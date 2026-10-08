Mi Rollo es el Rock anima este sábado de puente con su actuación en el escenario de O Bar Queiro

Mi Rollo es el Rock en uno de los conciertos del verano pasado Cedida

O Bar Queiro, en Mañón, recibirá este sábado 10 en su escenario, a las 23.32 horas, a la banda Mi Rollo es el Rock, que vendrá a actuar desde San Cibrao (A Mariña lucense), con una gran novedad en su formación.

Xacobe, Daniel y Chema se despiden de su mítica batería electrónica (‘Wang Xiu Ying’) para dar la bienvenida a Juliana, con baquetas y un auténtico sonido orgánico.

Su repertorio está plagado de himnos, desde temas del rock gallego y estatal hasta los grandes clásicos internacionales. Las fechas del puente vaticinan un lleno absoluto, por lo que el local anima a reservar las entradas antes, a cinco euros (651 65 73 83).